باستخدام الذكاء الاصطناعي كيف تحول أفكارك لصور بجودة عالية بشكل مجاني

الرياض - أميرة القحطاني - مغ تطور الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الحالية ظهرت تطبيقات كنا نحلم بعملها في الماضي وكانت تحتاج لبرامج ذات تقنية عالية لإنجازها مما كان يصعب من عملها لكن اليوم مع تطور الذكاء الاصطناعي وخاصة في مجال الصور يمكنك تحويل أفكارك لصور رائعة بطريقة بسيطة جدا ودون الحاجة لاستخدام أي برامج معقدة وسوف تظهر لك عدة تصميمات لتختار منها ما تريد كما يمكنك تنزيلها بشكل مجاني لنشرها على صفحتك على الفيس بوك أو انستاجرام أو جعلها خلفية لهاتفك. كيفية صنع صورة بالذكاء الاصطناعي في دقيقة مع تطور شات جي بي تي قامت بالتعاون مع شركة ميكروسوفت بدمج عناصر الذكاء الاصطناعي مع محرك البحث bing مع امكانية استخدامه بشكل مجاني من قبل العملاء وقد أطلقت الشركة آداه متميزة لتصميم الصور بالذكاء الاصطناعي لتحويل وصف الأفكار لصور متميزة واليكم الطريقة: أولا قم بالدخول على الموقع التالي (https://www.bing.com/images/create)

سيظهر لك مربع أكتب به ما يدور في خيالك كمثال (كتابة اسم talia على الغيم أمام البحر مع وجود أب وأم وطفلة ينظرون للسماء)

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ستظهر لك عدة تصميمات مختلفة للصور كيف يسهل علينا الذكاء الاصطناعي عمل الصور يمكنك تطبيق الموضوع السابق وعمل صور لمختلف الموضوعات التي تدور ببالك أو صور للاحتفال بالمناسبات مثل رمضان والأعياد كذلك يمكنك عمل لوجو احترافي لعملك كل ذلك عن طريق كتابة وصف فقط للصورة ودون الحاجة لاستخدام برامج معقدة مثل الفوتوشوب أو ما يماثلها من برامج أو طلب الخدمة من متخصص قد يطلب مبلغ كبير لعمل التصميم الذي يجول بخيالك. اقرأ أيضا

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