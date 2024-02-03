البليلة قبل النوم.. فوائد صحية هائلة  لجميع الأعمار

الرياض - أميرة القحطاني - البليلة هي من الأطعمة سهلة التحضير، والصحية فهي تقدم العديد من الفوائد للجسم، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومن اهم فوائدها:

فوائد البليلة:

تحسين الهضم: البليلة غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم، كما تساعد على الوقاية من الإمساك والانتفاخ والغازات.

تقوية المناعة: البليلة مصدر جيد للبروتين النباتي، الذي يساعد على بناء وتقوية جهاز المناعة، كما أنها تحتوي على فيتامين سي، الذي يساعد على محاربة العدوى.

تقوية العظام: البليلة مصدر جيد للكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام، وتحتوي أيضا على فيتامين د، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم من الجسم.

تحسين صحة القلب: البليلة مصدر جيد للألياف الغذائية، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى المغنيسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضربات القلب.

خفض ضغط الدم: البليلة مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على خفض ضغط الدم.

الوقاية من السرطان: البليلة تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للسرطان.

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هل البليلة قبل النوم مفيدة للجسم؟

بشكل عام، نعم، البليلة قبل النوم مفيدة للجسم، فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وتناولها قبل النوم قد يوفر العديد من الفوائد الصحية، كما ذكرنا سابقا.

فهي مصدر جيد للطاقة، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، لذلك، فهي خيار صحي ومغذي يمكن إضافته إلى النظام الغذائي اليومي، بشرط عدم تحليتها بالسكر الأبيض واستبداله بملعقة صغيرة من عسل النحل.