أبواب التعليم تُفتح للكوادر المتميزة: شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية

الرياض - أميرة القحطاني - مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد 2025/2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقدم لشغل وظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث)، وتستهدف هذه الوظائف استقطاب الكوادر المتميزة والواعدة من الشباب المصري، ممن يتمتعون بالمهارات والكفاءات اللازمة للارتقاء بمستوى التعليم في المرحلة الابتدائية، وهي المرحلة الأساسية لتكوين شخصية الطالب.

شروط التقدم للوظيفة

الجنسية المصرية.

السيرة الحسنة وحسن السمعة.

عدم سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

عدم سبق فصل المتقدم من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

أن يكون التقدير العام للمتقدم(مقبول) فأعلى.

اجتياز الاختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك التالية: البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة



والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/0781200 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وتُعد هذه الوظيفة فرصة مميزة للشباب الراغبين في الانضمام إلى منظومة التعليم، والمشاركة في تنشئة جيل المستقبل، وترك بصمة إيجابية في المجتمع.

فإذا كنت من أصحاب المهارات والكفاءات التعليمية، ولديك الشغف والرغبة في العمل بالمجال التربوي، فبادروا بالتقديم لهذه الوظيفة، وشاركوا في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا.