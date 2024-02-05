الكشف عن مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 القادم

الرياض - أميرة القحطاني - بعد إطلاق الهاتفين Realme 12 Pro و 12 +Pro في الهند، كشفت شهادات TENAA و MIIT في الصين عن المواصفات المحتملة للهاتف الأساسي Realme 12 (RMX3866)، مما يشير إلى أنه هاتف متوسط المدى مميز، دعونا نلقِ نظرة على المواصفات التي تم الكشف عنها ونستكشف ما الذي قد يقدمه هذا الجهاز.

مواصفات وإمكانيات Realme 12 متوسط المدى

الشاشة والأداء

يتميز هاتف Realme 12 بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 6.7 بوصة بدقة +Full HD واضحة (2400 × 1080 بكسل)، ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة يصل تردده إلى 2.6 جيجاهرتز، وتشير الشائعات إلى أنه معالج MediaTek Dimensity 7050 SoC مشابه لسلسلة Realme 11 Pro، ويعد هذا المزيج بأداء سلس للمهام اليومية واستخدام الوسائط المتعددة.

إعداد الكاميرا

يحتوي الإعداد الخلفي للكاميرا على أربعة مستشعرات، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط تفاصيل قريبة، ولمحبي صور السيلفي، تتوفر كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. يشير هذا الإعداد إلى نظام كاميرا متعدد الاستخدامات قادر على التقاط صور عالية الجودة في سيناريوهات مختلفة.

البطارية والشحن

للحفاظ على تشغيل الهاتف، توجد بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المحتمل أن توفر قدرة تحمل كبيرة للاستخدام الموسع، وتؤكد شهادة 3C دعم الشحن السريع بقوة 67 وات، وهو تحسّين كبير مقارنة بالشحن بقوة 33 وات في هاتف Realme 11 5G، وهذا يضمن إعادة شحن الهاتف بسرعة، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل.

ميزات إضافية

يعمل هاتف Realme 12 بنظام Android 14 مع واجهة Realme UI 5 الخاصة بالشركة، مما يوفر تجربة سهلة الاستخدام ومخصصة.

يوفر الهاتف مستشعر بصمة داخل الشاشة إمكانية إلغاء القفل بشكل آمن ومريح.

تتضمن الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو مع تقنية Dolby Atmos للصوت الغامر، ودعم بطاقتي SIM، وخيارات اتصال شاملة مثل Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3.

التوفر والتوقعات

بينما لم يتم تأكيد موعد الإطلاق الرسمي بعد، يُتوقع أن يظهر هاتف Realme 12 في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، كما من المحتمل توفره عالميًا، وبفضل مجموعة مكوناته التي تشمل شاشة كبيرة ومعالج قوي ونظام كاميرا متعدد الاستخدامات وشحن سريع، فإن هاتف Realme 12 لديه القدرة على أن يكون منافسًا قويًا في قطاع الهواتف المتوسطة، وفي نهاية المطاف، سيحدد سعره التنافسي وأدائه الفعلي في الاستخدام الحقيقي نجاحه.