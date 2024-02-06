والتر بواليا يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه

الرياض - أميرة القحطاني - كشف المهاجم الكونغولي والتر بواليا، لاعب الأهلي السابق، كواليس تجربته مع المارد الأحمر التي تعرض خلالها لضغوطات كبيرة، وحقيقة تفاوض الزمالك معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وصرح بواليا قائلًا: “عندما كنت لاعبًا في نادي الجونة، كنت أؤدي بشكل جيد، وفي كرة القدم يتم وضعك تحت ضغوط عندما تصل لمستوى معين، وأحترم النادي الأهلي كثيرًا، لكن كان من المتوقع أن أقدم أفضل ما لدي عندما انتقلت للنادي، وللأسف لم أتمكن من ذلك”.

وأضاف: “بداية تألقي كانت متأخرة، وقرر المدير الفني الرحيل، كان يجب علي أن أثبت نفسي أكثر، ولكنني أقف الآن وأقدم الأفضل في المرحلة المقبلة”.

وختم بواليا حديثه قائلًا: “لم يكن هناك عرض جاد من الزمالك للتعاقد معي، كانت تلك مجرد شائعات، حديث بعض وكلاء اللاعبين، ولكن ليس هناك شيء ملموس في هذا الأمر”.