لو حلتها فانت عبقري: صحح المعادلة 18 + 8 = 3 بتحريك عودين ثقاب فقط واختبر ذكائك

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر تحريك أعواد الثقاب واحدًا من أكثر أنواع ألغاز العقل المشهورة التي أثارت اهتمام الكثيرين من المصريين والعرب الذين كانوا يبحثون عن حلول لمثل هذه الألغاز، وقد جئنا لكم بلغز جديد لن يستطيع حله إلا العباقرة والذين يتمتعون بذكاء عالي والذي لدينا الآن لغز صحح المعادلة الرياضية التالية بتحريك أعواد الثقاب ركز جيدا وحل اللغز في 15 ثانية وسوف نوضح لك الحل في نهاية المقال في حال لم تتمكن من حله.

ألغاز تحريك أعواد الثقاب الرياضية

تعد ألغاز العقل أحجية يمكن حلها عن طريق التفكير الجانبي، وألغاز تحريك أعواد الثقاب الرياضية هي واحدة من أنواع ألغاز العقل التي تتضمن أيضًا ألغاز الصور والألغاز الرياضية والأحجية وغيرها الكثير، يجب على أولئك الذين يستمتعون بحل الألغاز الصعبة وحلولها أن يحاولوا حل ألغاز العقل، فهل تعتبر نفسك خبيرًا في حل هذه الألغاز الرياضية؟ يمكنك اختبار معرفتك ومواهبك عن طريق حل اللغز التالي.

ومع ذلك ، قدمنا الحل أدناه للإشارة. فليس هناك شيء يضاهي متعة الإجابة الصحيحة على المعادلة ، أليس كذلك؟ هناك لغز واحد يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم تقديمه هنا مع الإجابة.

كيفية حل ألغاز تحريك أعواد الثقاب؟

حل الألغاز بشكل عام ممتع ومثير للاهتمام، وعند حل ألغاز أعواد الثقاب يتم اختبار جميع قدراتك العقلية ومهاراتك في الحلول المنطقية، فعملية حل هذه الألغاز المعقدة بسيطة بالفعل، كل ما عليك فعله هو ملاحظة السؤال بعناية لمعرفة المشكلة، بمجرد فهمك للمشكلة، ستعرف ما هي التغييرات التي يجب إجراؤها لحل هذه المشكلة، إذا كنت تعرف ما يجب القيام به، يمكنك بسهولة حل اللغز، وإذا واصلت المحاولة ، فستتمكن من التعود على حل مثل هذه الألغاز.

لغز العقل: صحح المعادلة 18 + 8 = 3 بتحريك عودين ثقاب فقط

لدينا في هذا القسم واحد من أكثر الألغاز المثيرة للاهتمام حيث تحتاج إلى إعادة ترتيب أعواد الثقاب لإصلاح المشكلة التي تم تقديمها، هناك في الواقع أنواع مختلفة من تحريك أعواد الثقاب بعضها يتطلب منك تحريك عود واحد لإصلاح اللغز، وبعضها يتطلب تحريك عصاين أو أكثر، وهناك أيضًا حالات قد تحتاج فيها إلى إضافة عود ثقاب واحد أو أكثر أو إزالة عود واحد أو أكثر لتصحيح المشكلة، الصورة أدناه تحتوي على اللغز انظر بعناية قبل محاولة حلها حيث يمكن أن تختبر حدودك الادراكية، إذا تمكنت من حل هذا اللغز المعقد بتحريك أعواد الثقاب، فقد قدمت أداءً رائعًا، ولكن لا تستسلم في حال عدم معرفة حل اللغز! استمر في المحاولة حتى تحلها.

حل لغز المعادلة 18 + 8 = 3 بتحريك عودين ثقاب

كان هذا اللغز المعقد واحدًا من أصعب الألغاز التي واجهناها، ونتحداك لحل هذا اللغز بشكل صحيح، إذا وجدتها سهلة، فتحدى نفسك باستخدام قيود الوقت، حاول حل ألغاز مشابهة في ثوانٍ قليلة إذا استطعت، إذا خسرت في المحاولة الأولى، استمر في المحاولة حتى تنجح. عندما تنجح في حل اللغز، ستكون ثمار جهودك حلوة، ولكن لا تفقد الأمل إذا لم تجد الحل لقد قدمنا الحل للجميع.

الصورة أدناه تحتوي على الإجابة على هذا اللغز العقلي، الآن يمكنك أيضًا التحقق من هذا الحل ومعرفة ما إذا كنت قد حليته بشكل صحيح، استمر في ممارسة ألغاز تحريك أعواد الثقاب لتحسين مهارات حل المشكلات الخاصة بك.

الخطوه الأولى

الخطوة الثانية

حل المسألة

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