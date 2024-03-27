هل سمعت عن زيت مسك الروم العطري؟ إليك 5 من فوائده الصحية ستذهلك

الرياض - أميرة القحطاني - زيت مسك الروم العطري ليس اسمًا شائعًا جدًا في عالم الأدوية العشبية، في الواقع، فهو يحظى بشعبية كبيرة وبأسعار معقولة بين الشركات المصنعة للعطور، ولمن لا يعرف فإن مسك الروم، زهرتها لها رائحة جميلة، تنشط ليلاً، وهي المرة الوحيدة التي تتفتح فيها هذه الزهرة، ونتيجة لذلك، يُعرف مسك الروم شعبيًا باسم ملكة الليل، أو سيدة الليل، وينمو بشكل جيد في أمريكا الوسطى والهند ويتزايد الطلب عليه في بلدان شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا من أجل صناعة العطور، واسمها العلمي Polianthes tuberosa ويتم استخراج زيتها العطري من أزهارها بطريقة الاستخلاص بالمذيبات، المكونات الرئيسية لزيت مسك الروم العطري هي كحول البنزيل، وحمض البيوتيريك، والأوجينول، والفارنيسول، والجيرانيول، وبنزوات الميثيل، والمنثيل أنثرانيلات، والنيرول.

زيت مسك الروم العطري

الفوائد الصحية لزيت مسك الروم العطري

الخصائص الطبية المختلفة لهذا الزيت العطري هي كما يلي.

يزيد الرغبة الجنسية

تبريرًا لأسمائه الرومانسية والحسية التي تشمل ملكة الليل، وسيدة الليل، يعمل هذا الزيت كمنشط جنسي، يستخدم عادة كمنشط جنسي في كل من العلاج بالروائح وكذلك في الأدوية العشبية، كما أن العطر الزهري القوي والمكثف والمسكر المصنوع من زيت مسك الروم العطري يملأ الجو بالرومانسية ويبني جوًا من الحب، فقد وُجد أن هذا الزيت فعال جدًا في علاج البرود الجنسي ونقص الرغبة الجنسية.

تعمل مكونات معينة من هذا الزيت العطري على تحفيز أجزاء الدماغ المسؤولة عن الإثارة والمشاعر الجنسية والرغبة الجنسية، سواء عند استخدامها في العلاج العطري أو عند تناولها عن طريق الفم (هناك أمثلة نادرة جدًا لتناول هذا الزيت عن طريق الفم، نظرًا لأن الرائحة قوية جدًا).

كما أنه يريح العقل، وهو شرط أساسي لممارسة الجنس الناجح ، حيث أن التوتر والضغط هما من أكبر أعدائه، علاوة على ذلك، فهو له تأثير دافئ على الأعضاء لأنه يزيد من الدورة الدموية، مما يساعد على علاج ضعف الانتصاب والعجز الجنسي.

يزيل الرائحة الكريهة

من المؤكد أن هذا الزيت العطري، المشهور عالميًا باستخدامه في العطور، لا يحتاج إلى أي شرح حول وظيفته كمزيل للعرق، حيث يُعد عطر الأزهار الغني والمكثف والذي يدوم طويلاً خيارًا مثاليًا لمزيل العرق، ولهذا السبب يحظى بشعبية كبيرة في البلدان ذات المناخ الحار والرطب، حيث يتعين عليهم التعامل بشكل متكرر مع العرق ورائحة الجسم الناتجة.

يخفف التوتر والقلق

إن الرائحة الطيبة والمكونات الكيميائية المختلفة لهذا الزيت لها تأثيرات مريحة على الدماغ والأعصاب والعضلات، إنه يهدئ الإنسان ويخفف من التوتر والقلق والاكتئاب والغضب والآلام العصبية والتشنجات والسعال التشنجي والإسهال.

يسكن الالتهاب

هذا الزيت العطري مفيد لتهدئة الالتهابات، وخاصة تلك المتعلقة بالجهاز العصبي والجهاز التنفسي، ومع ذلك، للحصول على هذا التأثير المهدئ، يجب استخدامه بتخفيف عالي نسبيًا، أوضحت الأبحاث التي جُرِّبت على الحيوانات والتي نُشرت في مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity أن زيت مسك الروم العطري لا يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات فحسب، بل إنه أيضًا مضاد للأكسدة بطبيعته.

يزيد الدورة الدموية

يحفز زيت مسك الروم الأساسي الدورة الدموية ويزيدها في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى تأثير دافئ، وهذا التأثير يقاوم الشعور بالبرد في الشتاء، ويحافظ على دفء الجهاز التنفسي، ويمنع ترسب البلغم والنزلات، ويزيد النشاط، كما يساعد في علاج الاضطرابات الجنسية.

فوائد أخرى

بالإضافة إلى الفوائد المذكورة أعلاه، يمكن أيضًا استخدام هذا الزيت العطري للحفاظ على الجلد خاليًا من الالتهابات والتشققات، كما يمكن استخدام زيوت الشعر (وهذا لا يناسب الجميع وقد يسبب الصداع) لمواجهة الغثيان، وتأثيرات الروائح الكريهة في مناطق معينة.

تحذير: زيت مسك الروم العطري غير سامة وغير مهيجة وغير مسببة للحساسية، ومع ذلك، نظرًا لأن رائحته قوية جدًا ومكثفة، فقد يسبب الصداع ويمكن أن يسبب تهيجًا طفيفًا للأعصاب إذا تم استخدامه بتركيز أعلى، ومن ثم، يجب استخدام جرعات خفيفة جدًا للحصول على أفضل النتائج.

المزج: في معظم الحالات، يتم العثور على زيت مسك الروم العطري ممزوجًا بزيت الجوجوبا الأساسي، حيث أن رائحته في شكله النقي تكون قوية للغاية وطاغية، كما أنه يشكل مزيجًا جيدًا من الزيوت الأساسية من البرغموت، والمريمية واللبان وإبرة الراعي والخزامى واليوسفي وزهر البرتقال والبرتقال والباتشولي والورد وخشب الصندل ونجيل الهند .