اختبر مهاراتك في الملاحظة.. ابحث عن 3 اختلافات بين صورتي الشبح خلال 15 ثانية

الرياض - أميرة القحطاني - الألغاز البصرية ليست مجرد وسيلة للتسلية، بل هي أدوات تعليمية قيمة تساهم في تحسين الذاكرة البصرية والقدرة على التفكير النقدي، إنها تشجع على الصبر والدقة، وتقدم للمشاركين شعورًا بالإنجاز عند حل اللغز، فهي أداه ممتازة لاختبار مهارات الذاكرة وقوة الملاحظة، فهيا اختبر مهاراتك وحاول الآن للعثور على الاختلافات في لغز اليوم.

اللغز: ابحث عن 3 اختلافات بين صورتي الشبح

يضم اللغز الذي أمامك صورتين متطابقتين لشبح في المرآه، ومع بعض التدقيق ستلاحظ بعض الاختلافات بين الصورتين، وهذا هو تحدي اليوم، حيث يتطلب لغز اليوم من اللاعبين اكتشاف 3 اختلافات بين الصورتين، فهل أنت مستعد؟ وقتك يبدأ الآن.

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أجابه اللغز:

تهانينا لمن تمكن من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد، واذا لم تتمكن من اكتشاف بعض الاختلافات، فيمكنكم الاطلاع على الحل في الصورة التالية:

والآن اخبرنا في التعليقات، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟