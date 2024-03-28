4 أشياء تحدث لجسمك عندما تتبع النظام الغذائي النباتي .. يجب أن تعرفها

الرياض - أميرة القحطاني - النظام الغذائي النباتي له فوائد عديدة، ولكنه أيضًا قرار التحول إليه يجب عليك اتخاذه بمسؤولية، لأنه يأتي مع نصيبه من الإيجابيات والسلبيات، فهو من المؤكد يتضمن الأطعمة النباتية فقط، وكان أحد أكثر الأشياء التي تم الحديث عنها في الآونة الأخيرة، لكل الأسباب الجيدة، لأن التحول إلى نباتي لا يساعد فقط في وضع حد للقسوة على الحيوانات، بل له أيضًا عدد كبير من الفوائد الصحية، ولكن تمامًا مثل أي شيء آخر، فإن للنباتية جانبًا آخر أيضًا، ويجب أن تعرف ذلك قبل اتخاذ قرار التحول إلى نباتي مدى الحياة، فقد أدرج كبير أخصائيي التغذية في مستشفى ووكهارت في مومباي، أربعة أشياء تحدث لجسمك عندما تصبح نباتيًا.

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام الغذائي النباتي ؟

يمكن أن تصاب بنقص المغذيات الدقيقة

التحول إلى نباتي يعني أنك ستحذف كل اللحوم وحتى المنتجات الحيوانية الأخرى من نظامك الغذائي، وهذا يمكن أن يسبب نقصًا في المغذيات الدقيقة مثل B12 والحديد والكالسيوم التي توجد غالبًا في اللحوم، هذا النقص في العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يسبب التعب والشعور بالتعب.

يقول خبير التغذية: “على الرغم من أنه يمكنك الحصول على هذه العناصر الغذائية من المنتجات النباتية أيضًا، فقد تحتاج إلى الاعتماد على المكملات الغذائية لتلبية احتياجاتك اليومية”.

يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي

نظرًا لأنك تقوم بإجراء تغيير مفاجئ في نظامك الغذائي، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتكيف نظامك مع التغيير، وهذا بدوره يمكن أن يسبب العديد من الاضطرابات الهضمية، وبهذا الصدد يقول الخبير: “ستتحسن هذه الاضطرابات بمرور الوقت، لكن هذا شيء عليك الاستعداد له إذا كنت تخطط للتحول إلى نظام غذائي نباتي “.

قد يزيد وزنك

تمامًا كما هو الحال مع أي نظام غذائي آخر، كونك نباتيًا يعني أيضًا أنك يمكن أن تقع فريسة لبعض العادات السيئة، لذا فإن إبقاء نفسك على الطريق الصحيح وتناول الطعام بوعي هو المفتاح.

يقول الخبير: “إن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن إذا لم يكن نظامك الغذائي متوازنًا بشكل صحيح”.

قد يكون مذاق الأطعمة مختلفًا

يساعد الزنك في تنظيم حاسة الشم والتذوق، لذا فإن نقص الزنك في جسمك يمكن أن يغير رائحة الأشياء أو طعمها، وبما أن الزنك يوجد في الغالب في الدواجن واللحوم الحمراء، فإن اتباع النظام الغذائي النباتي قد يسبب لك نقصًا في هذه المغذيات الدقيقة أيضًا، ويختم الخبير قائلًا: “إذا لاحظت أي تغيير في رائحتك أو ذوقك، فيجب عليك تضمين مكملات الزنك في نظامك الغذائي”.

خاتمة: تذكر أن التحول إلى النظام الغذائي النباتي هو اختيارك تمامًا، ويجب عليك أن تجعله مسؤولاً، فكن على دراية بجميع إيجابيات وسلبيات النظام الغذائي النباتي، قبل الشروع في هذه الرحلة.