أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 مارس

الرياض - أميرة القحطاني - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت داخل الأسواق وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 54500 جنيه بينما وصل سعر أسمنت المسلح إلى 1980 جنيه. أسعار الحديد اليوم جاءت اليوم كالتالي: المنتج السعر حديد المصريين 53000 جنيه حديد مصر ستيل 51000 جنيه حديد الجيوشي 52000 جنيه حديد السويس 53000 جنيه حديد بيانكو 51000 جنيه حديد المراكبي 54000 جنيه حديد الكومي 52000 جنيه حديد عطية 52500 جنيه الحديد الإستثماري 48079 جنيه أسعار الأسمنت جاءت اليوم كالتالي: تم تسجيلها كالتالي: وصل سعر أسمنت السويس إلى 1980 جنيه.

وصل سعر أسمنت النصر إلى 1930 جنيه.

وصل سعر أسمنت الدوليه إلى 1400 جنيه.

وصل سعر أسمنت الفهد إلى 1900 جنيه.

وصل سعر أسمنت طرة وحلوان إلى 1980 جنيه.

وصل سعر الأسمنت المخلوط إلى 1300 جنيه.

وصل سعر أسمنت السويدي إلى 2070 جنيه.

وصل سعر الأسمنت العسكري إلى 1960 جنيه.

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