الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 مارس 2024، بعد آخر ارتفاع سجله خلال تعاملات الخميس الماضي، وذلك تزامناً مع إجازة البنوك المصرية الأسبوعية. جدول بـ سعر الدولار في البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.35 جنيه 47.45 جنيه بنك مصر 47.35 جنيه 47.45 جنيه بنك القاهرة 47.35 جنيه 47.45 جنيه البنك التجاري الدولي 47.35 جنيه 47.45 جنيه بنك البركة 47.35 جنيه 47.45 جنيه بنك قناة السويس 47.35 جنيه 47.45 جنيه كريدي أجريكول 47.40 جنيه 47.50 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 47.45 جنيه 47.55 جنيه بنك الإسكندرية 47.35 جنيه 47.45 جنيه ملاحظات هامة: تم تحديث أسعار الدولار في الجدول أعلاه وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

قد تختلف أسعار الدولار بشكل طفيف من بنك لآخر.

ينصح بالتحقق من أسعار الدولار من البنك الذي تتعامل معه قبل إجراء أي معاملات.

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار سعر الدولار اليوم السبت 30 مارس 2024 بعد آخر ارتفاع.. جدول أسعار البنوك المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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