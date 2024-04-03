انخفاض أسعار الدواجن والبيض في البورصة المصرية.. أسعار اليوم 30 مارس 2024

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الدواجن والبيض في البورصة المصرية انخفاضًا ملحوظًا اليوم السبت 30 مارس 2024، وذلك بعد ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، مما يُعد خبرًا سارًا للمستهلكين، وفيما يلي تفصيل الأسعار.

أسعار الفراخ البلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 120 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط البلدي

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 125 و135 جنيهًا.

أسعار الدواجن الساسو الحمراء

بلغ سعر الدواجن الساسو الحمراء 95 جنيها للكيلو في البورصة، لتباع بمبلغ يتراوح بين 100 و120 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء الأمهات

استقر سعر الفراخ البيضاء الأمهات ليصل إلى 88 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل للمستهلكين بنحو 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه وأجزاء الدواجن

سجل سعر البانيه اليوم في الأسواق بين 190 و200 جنيه للكيلو الواحد، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

أسعار أجزاء الفراخ

يتراوح سعر الشيش طاووق اليوم في الأسواق بين 190 و200 جنيه.

يتراوح سعر الأوراك للمستهلك بين 115 و120 جنيهًا للكيلو الواحد.

سجل سعر كبدة الدواجن 100 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر صدور الفراخ إلى 135 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الأجنحة في الأسواق اليوم بين 60 و75 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الهياكل اليوم بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى 148 جنيهًا.

بينما تصل كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بسعر 155 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 148 جنيهًا.

بينما تصل كرتونة البيض الأحمر اليوم إلى المستهلك بسعر 155 جنيهًا.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 155 جنيهًا.

ويصل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك بـ160 جنيهًا.

نصائح عند شراء الدواجن والبيض