أقوى عروض كارفور حتى 14 أبريل.. خصومات ضخمة على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والبقالة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن كارفور عن أحدث عروضها تحت شعار “حلي عيدك مع كارفور”، وتستمر العروض حتى 14 أبريل 2024، وتمتاز بتخفيضات هائلة على كافة السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والشاشات والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ، بالاضافة إلى خصومات ضخمة على السلع الغذائية ومنتجات البقالة، وغيرها بخصومات تصل إلى 40%، على بعض الأصناف.

وتهدف كارفور إلى توفير منتجات ذات جودة عالية، وبأفضل الأسعار في مصر، والعروض متاحة بجميع فروع كارفور من اليوم وحتى 14 أبريل 2024، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من العروض بزيارة أقرب فرع كارفور لهم، أو من خلال التسوق أون لاين، وننشر الآن على الخليج 365 أحدث مجلات عروض كارفور لشهر أبريل 2024.

عروض كارفور “حلي عيدك مع كارفور” حتى 14 أبريل 2024

كارفور مصر هي إحدى شركات مجموعة ماجد الفطيم، وهي رائدة في مجال البيع بالتجزئة والتسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط، فهي إحدى اكبر مراكز التسوق التجارية داخل جمهورية مصر العربية، والتي وتحظى بإقبال كبير من العملاء، بهدف التسوق والترفيه، وذلك نظرا لما تقدمه من عروض ضخمة وتخفيضات هائلة على كافة المنتجات على مدار العام، ونتابع الآن عرض احدث عروض كارفور والتي تستمر حتى 14 أبريل 2024.

مجلة عروض كارفور لشهر أبريل 2024

ننشر أحدث عروض كارفور من اليوم وحتى 14 أبريل 2024، ولمعرفة أفضل عروض كارفور تصفح مجلة العروض كالتالي:

إذا كنت تبحث عن تجربة تسوق ممتعة، فان كارفور تقدم كل ما تحتاجه وبأكثر الأسعار مناسبة.