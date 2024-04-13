حوت دوجكوين يكتشف إمكانية ربح الملايين من الاستثمار في هذه العملة؛ فهل ستصبح DOGE20 العملة التي يولد من رحمها أصحاب الملايين الجدد؟

الرياض - أميرة القحطاني - يستأنف أحد الحيتان الخاملة (كبار المستثمرين) نشاطه بعد 10 سنواتٍ من الغياب مع تحقيق عملة الميم الجديدة Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20) ارتفاعاً صاروخياً خلال اكتتابها واستهدافها داعمي عملة دوجكوين الأصلية بإطلاقها في يوم دوج العالمي (International Doge Day).

أثارت عودة أحد الحيتان غير النشطة للتداول بعملة دوجكوين بعد اختفاء دامَ عقداً من الزمن حماسة مجتمع الكريبتو، حيث أجرى هذا المُستثمر الخامل -الذي يمتلك 3.7 مليون عملة DOGE بقيمةٍ تقارب 662,519$ وقت كتابة هذا المقال- أول معاملةٍ ماليةٍ له منذ شهر كانون الثاني/يناير 2014.

وتصادَفت عودته المفاجئة مع اقتراب يوم دوج -المقرّر في 20 نيسان/أبريل الجاري- وهو تاريخٌ يحمل أهميةً خاصةً لمحبّي عملة دوجكوين الأصلية حيث تمثل احتفاءً بثقافة الميم الخاصة بها وسط تكهناتٍ حول تأثيراته المحتملة على السوق، لا سيّما وأن عملة DOGE قد اختبرت موجةً من التقلبات الشديدة في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من التنامي الحاد في شعبيتها الذي عزّز مكانتها باعتبارها العملة الرقمية الثامنة الأكبر من حيث القيمة السوقية، إلا أن سعر دوجكوين تعرّض للانخفاض بنسبة 19.2% في الأيام الأربعة الماضية.

ظهور عملة Dogecoin20: إشراقة فجر جديد في سماء عملات الميم؟

رغم الاضطراب الذي يعانيه القطاع، لمَع نجم عملة ميم جديدة في سماء عملات الميم واستحوذت على اهتمام المستثمرين بما ذلك حيتان دوجكوين، حيث يقدّم مشروع Dogecoin20 عملة ميم تنبض بالإمكانات وتَعِد بميزاتٍ فريدة تهدف إلى استغلال الهوس المستمرّ بعملات الميم.

وكان صعود عملة دوجكوين القويّ في عام 2024 -حيث ارتفعت بنسبة 129% منذ بداية العام ووصل سعرها إلى 0.2054$ في شهر آذار/مارس- قد أجّج من جديد الهوس بعملات الميم. وبينما يتوقع المحللون مزيداً من النموّ لعملة DOGE ووصول سعرها إلى 0.27$، يبحث المستثمرون عن فرص ضمن فضاء العملات البديلة ذات القيم السوقية المنخفضة والتي يمكنها أن تضاهي نجاحات عملتي دوجكوين وشيبا إينو.

وصُممت Dogecoin20 لتلبية هذا المطلب، حيث تطمح إلى تجاوز فكرة الانتشار واسع النطاق من خلال تضمينها استخداماتٍ وظيفيةً تعزّز استدامتها على المدى الطويل. ولقد لاقى هذا النهج الإستراتيجيّ ترحيباً من المستثمرين ليحصد اكتتابها 10 ملايين دولار في أكثر من أسبوع فقط.

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المواءمة مع عملة Doge الأم: إطلاق إستراتيجيٌّ لعملة DOGE20 في يوم دوج العالمي

يُعَد قرار إطلاق عملة Dogecoin20 في يوم دوج العالمي خطوةً إستراتيجيةً للاستفادة من معنويات السوق؛ حيث يحمل هذا اليوم -الموافق 20 نيسان/ أبريل- أهميةً خاصةً بالنسبة لمحبي عملات الميم نظراً لارتباطه غير الرسمي بإيلون ماسك، الداعم القوي لعملة دوجكوين الأصلية.

وتاريخياً، شهد هذا اليوم تصاعداً هائلاً في الاهتمام بعملات الميم مع ارتفاع سعر عملة دوجكوين بنسبة 50% خلال الفترة التي سبقته في عام 2023.

ومن خلال إطلاقها في هذا التاريخ تحديداً، تتطلع عملة Dogecoin20 إلى الاستفادة من الحماسة الهائلة المحيطة بعملات الميم وجذب موجةٍ من المستثمرين الجدد الذين يتطلعون للانضمام إلى مشروعها الثوري.

وفي ضوء بدء العد التنازلي على إطلاقها على إحدى منصات التداول اللامركزية البارزة، تتضاءل -سريعاً- فرص المستثمرين للحصول على DOGE20 بسعر مخفّض؛ ومن المتوقع أن يشتري المستثمرون -الذي لم ينضمّوا إلى اكتتابها- العملة بسعرٍ أعلى بكثير بمجرّد إطلاقها في السوق.

عملة Dogecoin20: الابتكار وراء الضجة

تسعى Dogecoin20 إلى التغريد خارج السرب والتفوّق على سابقاتها من خلال تقديم استخداماتٍ وظيفيةٍ مميزة وتعزيز استدامتها على المدى الطويل. وفيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي تميزها:

الرهن من أجل الكسب: يمكن للمستثمرين تحصيل نسبة عائدٍ سنويّ تقدّر بنحو 106% من خلال شراء عملة DOGE20، ما يشجّعهم على الاحتفاظ بها ويعزّز استثماراتها على المدى الطويل.

المعروض المحدود: على عكس عملة دوجكوين الأصلية، تم تحديد المعروض من عملة Dogecoin20 ليبلغ 140 مليار عملة، ما يساعد في مكافحة التضخم ويضمن احتفاظها بقيمتها مع مرور الوقت.

النزعة الخيرية: يتبنى المشروع فلسفة “اعمل الخير كلّ يوم” حيث يتعهد بدعم المبادرات الخيرية ومشاريع المجتمع.

آراء الخبراء تزيد من ثقة المستثمرين

لقد لفت الاهتمام المتزايد بعملة دوجكوين20 انتباه عدد من المحللين والمعلقين المرموقين في مجال العملات الرقمية. فقد صرّح أحد صانعي المحتوى على يوتوب ماثيو بيري (Matthew Perry) -الذي يمتلك أكثر من 218,000 مشترك- مؤخراً بأن “Dogecoin20 تحلّ مشاكل دوج الأصلية نهائياً”، ما يبرز الاعتقاد المتزايد بأن Dogecoin20 تعالج سلبيات سابقتها.

وممّا زاد من حماسة المستثمرين، إطلاق جايكوب بوري (Jacob Bury) -وهو محللٌ بارزٌ للعملات الرقمية- على Dogecoin20 لقب “عملة الميم القابلة للتضاعف 100 مرّة” ووضعها في صدارة قائمته لأفضل خمس عملات ميم للاستثمار في الوقت الحاليّ. وبالطبع، فقد عزّز المستوى المرتفع من تأييد الخبراء لهذه العملة ثقة المستثمرين بإمكانات Dogecoin20.

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عودة الحوت وصعود Dogecoin20: هل يُنبّئ هذا بما يحمله المستقبل؟

طرحت فكرة عودة ظهور حوت دوجكوين الخامل والاهتمام الجماهيريّ الضخم بعملة Dogecoin20 تساؤلاتٍ مثيرةً حول مستقبل عملات الميم ككلّ؛ فهل يمكن أن تكون Dogecoin20 تكراراً لقصص نجاح عملات دوجكوين وشيبا إينو وهل سيولد من رحمِها دفعةٌ جديدةٌ من أصحاب الملايين؟

بلا شك، تستغلّ Dogecoin20 الضجّة المُثارة في الوقت الراهن حول عملة دوجكوين الأصلية، كما أنه من خلال تنسيق إطلاقها بشكلٍ إستراتيجيّ مع يوم DOGE العالميّ وتضمين كلمة “دوج” في اسمها يزيد من مكانتها ويعزّز الشعور بالآلفة ضمن مجتمع العملات الميم.

ومع استقرار سعرها في الاكتتاب عند 0.00022$، بقيت أمام المستثمرين فرصةٌ أخيرةٌ لشراء عملة DOGE20 بسعر مخفّض قبل إطلاقها في منصة التداول اللامركزية الشهيرة في 20 نيسان/ أبريل الجاري.