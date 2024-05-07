تسريب مواصفات iQOO Pad 2 Pro .. أول جهاز لوحي مع معالج +Dimensity 9300  

الرياض - أميرة القحطاني - تعمل شركة MediaTek على شرائح + Dimensity 9300 منذ فترة طويلة، والآن، بدأت النماذج الأولى التي ستعرض قوة هذا المعالج الجديد، والذي من المقرر أن يضع بصمته في سوق أندرويد ، بالظهور، أحد هذه الطرازات هو iQOO Pad 2 Pro ، والذي سيكون أول جهاز لوحي في العالم يضم +Dimensity 9300، الآن، تم تسريب الميزات الرئيسية لجهاز iQOO اللوحي الجديد، وفيما يلي الميزات المتوقعة لهذا الجهاز اللوحي Pad 2 Pro .

iQOO Pad 2 Pro سيأتي مزودًا بميزات من الدرجة الأولى

ظهرت سلسلة الأجهزة اللوحية الجديدة التي طال انتظارها من iQOO ، Pad 2 و Pad 2 Pro ، برقم الطراز iPA2453 و iPA2475، ومع إعلان اليوم، تم تأكيد أن طراز iQOO Pad 2 Pro سيعمل بمعالج +Dimensity 9300 الجديد الذي تم تقديمه من شركة MediaTek.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المعالج 4 نانومتر ، والذي سيشغل أيضًا طرازات vivo X100s و X100s Pro و iQOO Neo9s Pro ، يتميز بثمانية أنوية ، بما في ذلك 1x 3.4 جيجاهرتز ARM Cortex-X4 و 3x 2.85 جيجاهرتز ARM Cortex-X4 و 4x 2.0 جيجاهرتز Cortex-A720.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز اللوحي الجديد ، الذي سيعمل بمعالج Dimensity 9300 Plus الأول في العالم ، للسوق الصيني في الأيام المقبلة، وبحسب التقارير الناشئة ، سيأتي Pad 2 Pro بشاشة LCD مقاس 13 بوصة بدقة 3.1K ومعدل تحديث 144 هرتز.

ومن المتوقع أن يتشارك في ميزات مشابهة لجهاز vivo Pad 3 Pro الذي تم طرحه في الصين الشهر الماضي ، فإن الاختلاف الأكثر أهمية في الجهاز اللوحي الجديد هو معالج +Dimensity 9300 المحسن.

دعونا نلقي نظرة على مواصفات vivo Pad 3 Pro: