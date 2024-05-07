تسريب مواصفات iQOO Pad 2 Pro .. أول جهاز لوحي مع معالج +Dimensity 9300  

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الرياض - أميرة القحطاني - تعمل شركة MediaTek على شرائح + Dimensity 9300 منذ فترة طويلة، والآن، بدأت النماذج الأولى التي ستعرض قوة هذا المعالج الجديد، والذي من المقرر أن يضع بصمته في سوق أندرويد ، بالظهور، أحد هذه الطرازات هو iQOO Pad 2 Pro ، والذي سيكون أول جهاز لوحي في العالم يضم +Dimensity 9300، الآن، تم تسريب الميزات الرئيسية لجهاز iQOO اللوحي الجديد، وفيما يلي الميزات المتوقعة لهذا الجهاز اللوحي Pad 2 Pro .
iQOO Pad 2 Pro سيأتي مزودًا بميزات من الدرجة الأولى
ظهرت سلسلة الأجهزة اللوحية الجديدة التي طال انتظارها من iQOO ، Pad 2 و Pad 2 Pro ، برقم الطراز iPA2453 و iPA2475، ومع إعلان اليوم، تم تأكيد أن طراز iQOO Pad 2 Pro سيعمل بمعالج +Dimensity 9300 الجديد الذي تم تقديمه من شركة MediaTek.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المعالج 4 نانومتر ، والذي سيشغل أيضًا طرازات vivo X100s و X100s Pro و iQOO Neo9s Pro ، يتميز بثمانية أنوية ، بما في ذلك 1x 3.4 جيجاهرتز ARM Cortex-X4 و 3x 2.85 جيجاهرتز ARM Cortex-X4 و 4x 2.0 جيجاهرتز Cortex-A720.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز اللوحي الجديد ، الذي سيعمل بمعالج Dimensity 9300 Plus الأول في العالم ، للسوق الصيني في الأيام المقبلة، وبحسب التقارير الناشئة ، سيأتي Pad 2 Pro بشاشة LCD مقاس 13 بوصة بدقة 3.1K ومعدل تحديث 144 هرتز.
ومن المتوقع أن يتشارك في ميزات مشابهة لجهاز vivo Pad 3 Pro الذي تم طرحه في الصين الشهر الماضي ، فإن الاختلاف الأكثر أهمية في الجهاز اللوحي الجديد هو معالج +Dimensity 9300 المحسن.
دعونا نلقي نظرة على مواصفات vivo Pad 3 Pro:
|الميزة
|الوصف
|الشاشة
|13 بوصة، دقة 3.1K، معدل تحديث 144 هرتز، أقصى سطوع 900 نيت، HDR10
|المعالج
|ميدياتك +9300
|الذاكرة
|16 جيجابايت LPDDR5
|التخزين
|512 جيجا يو اف اس 4
|الكاميرا
|الخلفية: 13 ميجابكسل، الأمامية: 8 ميجابكسل
|الصوت
|ثمانية مكبرات صوت، صوت بانورامي ثلاثي الأبعاد
|البطارية
|بطارية بسعة 11500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات
|تبريد
|غرفة تبريد كبيرة بالتبخير
|نظام التشغيل
|OriginOS 4، استنادًا إلى Android 14
|الاتصال
|WiFi-7، بلوتوث 5.4، NFC، منفذ USB-C
|ميزات إضافية
|الماسح الضوئي لبصمات الأصابع المثبت على الجانب، وVivo Pencil 2، والتوافق مع لوحة المفاتيح
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