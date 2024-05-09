عروض كارفور في الويك اند.. عروض وخصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية حتى 12 مايو

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين عن أحدث عروض كارفور في الويك أند، حيث تعتبر عروض كارفور من اكبر العروض التي يبحث عنها المصريين، حيث توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على جميع السلع والأجهزة التي تصل إلى 37%، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمفاجئات.

وتطرح كارفور اليوم أحدث عروضها الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية، بخصومات تصل إلى 37% على الشاشات والأجهزة الكهربائية والموبايلات وأجهزة اللاب توب والإلكترونيات، تحت شعار عروض الصيف، وتستمر العروض حتى 12 مايو 2024.

عروض كارفور في الويك اند حتى 12 مايو

تتنوع عروض كارفور ومفاجأتها، حيث تقدم أضخم عروضها لشهر مايو 2024، بخصومات حرق أسعار، لتوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس، بأفضل الأسعار.

عروض كارفور في الويك اند على الأجهزة الكهربائية حتى 12 مايو

شاشة جاك 43 بوصة بسعر 9399 جنية.

شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 19899 جنية.

شاشة سامسونج 58 بوصة سمارت بسعر 20899 جنية.

شاشة تورنيدو 43 بوصة سمارت بسعر 11299 جنية.

غسالة ال جي فوق أوتوماتيك 13 كيلو بسعر 18990 جنية.

ثلاجة شارب 385 لتر انفرتر بسعر 28455 جنية.

سخان مياه غاز من يونيون اير 10 لتر بسعر 3899 جنية.

مروحة عمودية من تورنيدو بسعر 2230 جنية.

عروض كارفور في الويك اند

تستمر عروض كارفور في جميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 12 مايو 2024.