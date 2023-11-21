الامارات | السجن والإبعاد لآسيوي زوّد أصدقاءه بـ «الكريستال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بسجن آسيوي خمس سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم، بالإضافة إلى الإبعاد بعد ثبوت تزويده خمسة من أصدقائه بمخدر الكريستال، ليتعاطوه دون مقابل، رغم إنكاره وادعائه بأنهم حصلوا عليه من محفظته أثناء نومه دون علمه.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، أن معلومات موثوقة وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد بأن شخصين آسيويين يتعاطيان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويحوزان كمية منها، وأثبتت التحريات صحة هذه المعلومات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة.

وبوصول فريق المكافحة إلى مقر سكنهما، تبين وجود شخصين آخرين مطلوبين، وشخص خامس، فتم القبض عليهم جميعاً، وإحالتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، التي أثبتت تعاطيهم مخدر الكريستال، واعترفوا بأنهم حصلوا عليه من المتهم في هذه القضية دون مقابل. وبناء على ذلك، اتخذت الإجراءات اللازمة، وضبط المتهم، وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بأنه يتعاطى الحشيش والكريستال، وأثبتت العينة التي أخذت منه ذلك، لكنه أنكر تهمة تسهيل التعاطي للمتهمين الآخرين، مقرراً أنه كان يخفي كمية من مخدر الكريستال في حافظة نقوده، ووضعها بجوار السرير الذي ينام عليه، وحصل عليها المتهمون الآخرون دون علمه. وأفادت محكمة أول درجة باطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة، وشهادة المتهمين الآخرين المحالين بتهمة التعاطي بأنهم حصلوا منه على مخدر الكريستال دون مقابل، ومن ثم فإنها تلتفت عن إنكاره، وترى فيه وسيلة من وسائل الدفاع، ساقها لدفع الاتهام والإفلات من العقاب. وقضت المحكمة بإدانته بتهمتي التسهيل والتعاطي، وعاقبته بالسجن خمس سنوات، وغرامة 50 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة.