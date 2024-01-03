الامارات | رئيس الدولة ومدير عام منظمة الصحة العالمية يبحثان مجالات التعاون والوضع الصحي في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وبحث الجانبان ــ خلال اللقاء الذي جرى أمس في قصر البحر في أبوظبي ــ مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي خاصة في ظل الآثار الخطيرة للأمراض والأوبئة على التنمية والأمن والاستقرار في العالم.

كما تناول اللقاء الأوضاع الصحية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة وضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة لسكان القطاع وضمان إيصالها دون أية عوائق، بجانب دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز الاستجابة الصحية في القطاع، إضافة إلى التنسيق بين دولة الإمارات والمنظمة في هذا الشأن.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، التهاني بمناسبة العام الجديد، متمنيين أن يكون عام خير وسلام واستقرار على العالم أجمع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع منظمة الصحة العالمية بما يعزز دورها في مصلحة شعوب العالم كافة.

من جانبه هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية صاحب السمو رئيس الدولة بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في دولة الإمارات نهاية العام الماضي، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي حظي به قطاع الصحة في فعاليات «كوب»، وذلك لأول مرة في تاريخ المؤتمر وما ينطوي عليه ذلك من تأثير إيجابي في التعامل مع التداعيات الصحية لتغير المناخ.

وعبر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن شكره وتقديره لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته في مواجهة الأمراض والأوبئة على المستوى العالمي، ودور دولة الإمارات في دعم المنظمة وبرامجها الصحية على المستوى العالمي، كما أثنى على الجهود الإماراتية المؤثرة في تقديم الدعم الإنساني والصحي لقطاع غزة، منوهاً بمبادرة دولة الإمارات باستضافة ألف طفل مصاب من القطاع مع عائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة، إضافة إلى استضافتها ألف حالة أخرى من المصابين بأمراض السرطان لتلقي الرعاية الصحية، بجانب إقامة مستشفى ميداني متكامل في القطاع.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة الدكتورة مها بركات، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.