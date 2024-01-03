الامارات | خالد بن محمد بن زايد وسيف بن زايد يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد فرج بن حمودة

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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد وسيف بن زايد يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد فرج بن حمودة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل استقبال أقامه سعادة فرج علي غانم بن حمودة، بمناسبة زفاف نجله "محمد" على كريمة خالد عتيج بن ثايب القبيسي.
وأعرب سموّهما عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنيان لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.
حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في فندق إرث في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.
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