الامارات | مكتوم بن محمد: نحتفي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائد الذي غيّر مفاهيم الإدارة الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مقطع فيديو عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، وعلق سموه من خلاله قائلاً "18 عاماً من القيادة والعطاء والحكمة والطموح الذي لا يعرف المستحيل، نحتفي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائد الذي غيّر مفاهيم الإدارة الحكومية، ووضع معايير جديدة للعالمية، ونفخر بالحالم الذي جمع الإنجاز بالمستحيل، وخلق فرص الغد في حاضرنا،

وأضاف سموه قائلاً "ونقتدي بالمعلّم الذي قادنا برؤيته نحو المستقبل. 18 عاماً والرحلة المدهشة مستمرة نحو قمم جديدة من التألق".