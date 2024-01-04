الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتشكيل "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية" برئاسة ذياب بن محمد بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً، بشأن تشكيل " مجلس الشؤون الإنسانية الدولية "، على أن يتبع رئيس ديوان الرئاسة، ويختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.

ونص المرسوم على أن يترأس المجلس .. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من .. وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، ووزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ومستشار في ديوان الرئاسة فارس محمد أحمد المزروعي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي.

وتتضمن مهام واختصاصات المجلس وفق المرسوم..إعداد ومراجعة السياسة العامة للشؤون الإنسانية الدولية، والإشراف العام على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، ومتابعة إعداد وتنفيذ الخطط والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة، ووضع تصوُّر مستقبلي للشؤون الإنسانية الدولية وتحديد الأطر العامة لتنفيذه من قِبَل الجهات المختصة، وإعداد الموازنة متوسطة الأجل للشؤون الإنسانية الدولية، وإجراء مراجعة دورية لأولويات التعاون التنموي، واتخاذ القرارات المتعلِّقة بالخطط والمبادرات والمشروعات ذات الصلة بالشؤون الإنسانية الدولية.

وحدَّد المرسوم صلاحية المجلس في تشكيل اللجان الفرعية اللازمة، التي يُحدِّد رئيس المجلس مهامها وواجباتها.

كما نص المرسوم أيضاً على نقل تبعية اللجنة الإستراتيجية المشتركة للتعاون الأفريقي، واللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الخارجية، واللجنة العليا للمساعدات الخارجية، واللجنة الاستشارية للتنمية الصحية الدولية إلى "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية".