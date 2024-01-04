الامارات | أنور قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي ملهم ومحفز على التغيير الإيجابي على مستوى المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي تتحدث عنه مسيرة طويلة من الإنجازات.

وقال قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي، نحتفي بقائد جعل من صناعة الفرق بوصلة للعمل، زعيماً صاحب رؤية فذة وجرأة على تحدي التوقعات، استثنائي تتحدث عنه مسيرة طويلة من الإنجازات، ملهم ومحفز على التغيير الإيجابي على مستوى المنطقة».