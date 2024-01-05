الامارات | رئيس الدولة يبحث علاقات الصداقة مع رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس مجلس الشيوخ «أبوالأمة» في جمهورية تركمانستان الصديقة، قربان قولي بردي محمدوف.

ورحب سموّه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بالضيف، وتبادلا التهاني بمناسبة العام الجديد، معربين عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.

ونقل رئيس مجلس الشيوخ التركماني إلى سموّه تحيات رئيس تركمانستان، سردار قربان قولي بردي محمدوف، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمّله سموّه أطيب تحياته وتمنياته إلى رئيس تركمانستان.

كما بحث سموّه وقربان قولي بردي محمدوف علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف الجوانب التنموية والاستثمارية والاقتصادية، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية التي تتسق مع أولويات البلدين في دفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم.

وأكد الجانبان، في هذا السياق، اعتزازهما بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على توسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يعزز مصالحهما المتبادلة.. وأثنى سموّه على الدور المهم الذي قام به قربان قولي بردي محمدوف في تعزيز علاقات البلدين وازدهارها.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء.. سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعدد من كبار المسؤولين.