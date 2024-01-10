الامارات | «الموارد البشرية والتوطين» تطلق «مرصد سوق العمل في الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «مرصد سوق العمل في دولة الامارات»، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيمه والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة به في الدولة.

وقالت وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، شيماء العوضي: «يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين؛ إذ يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية، والاطلاع على النمو المحقق في الجوانب والمجالات المختلفة».

وأوضحت أن المرصد يدعم توجه الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية، وتعزيز مشاركة البيانات الإحصائية، ويعتبر مصدراً موثوقاً للبيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية والباحثين والمهتمين في أسواق العمل، كما يمكن الاسترشاد بمحتوياته في اتخاذ القرارات، وهو ما يشكل بوصلة للجهات والمستثمرين وأصحاب العمل والمهتمين للاطلاع على واقع سوق العمل وتطوره.

شيماء العوضي:

• المرصد يدعم توجه الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية، وتعزيز مشاركة البيانات الإحصائية.