الامارات | "الفارس الشهم 3".. 139 طائرة و209 شاحنات وسفينة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية لليوم الـ68، 10 آلاف و256 طناً حتى مساء اليوم الجمعة توزعت بين سفينة شحن و139 طائرة إغاثة و209 شاحنات نقل بري.

كما تضمنت العملية، علاج 1874 مصاباً من بينهم 395 تم استقبالهم في الدولة و1479 مصاباً تم استقبالها وتقديم العلاج اللازم لهم في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة فضلاً عن إنشاء 3 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية مليون و200 ألف جالون يومياً.