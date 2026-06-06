نهيان بن مبارك يحضر الاحتفال باليوم الوطني الإيطالي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفال سفارة الجمهورية الإيطالية لدى الدولة باليوم الوطني الإيطالي بقصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي.

وشهد الحفل حضور علي عبدالله محمد الأحمد، الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي في وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والسفراء، وقادة الأعمال وأفراد من الجالية الإيطالية في الدولة، وكان في الاستقبال لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الإمارات.

ونوّه السفير الإيطالي بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده في المجالات كافة.

وتضمن الحفل عرضاً موسيقياً قدمته أوركسترا الشباب والكورال بقيادة المايسترو ألدو دوتّو، بمشاركة عازف الكمان كريستيان كاياتزا من أوركسترا الإمارات الوطنية كعازف منفرد. واحتفت الأمسية بجاذبية علامة «صُنع في إيطاليا» وذلك عبر عرض استثنائي شمل مجالات الفخامة والأزياء والمجوهرات وقطاع السيارات والتصميم والأغذية والمشروبات والتقنيات المتقدمة.

وتواصل الشركات والخبرات الإيطالية الإسهام في تشكيل المشهد العمراني والثقافي والاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال بصمتها الواضحة في المعالم المعمارية البارزة وقطاعي الضيافة والتجزئة الفاخرة.

وكان برج خليفة، أطول مبنى في العالم، قد اكتسى بألوان العلم الإيطالي احتفاءً بهذه المناسبة، في مشهد جسّد عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط، إذ يشهد التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار نمواً متواصلاً يشمل السلع الفاخرة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطيران والتنمية المستدامة.

وتعمل مئات الشركات الإيطالية في مختلف أنحاء الدولة، وتتوسع الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا بوتيرة متنامية.