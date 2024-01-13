الامارات | الإمارات تُعرب عن قلقها من تداعيات الاعتداء على الملاحة في البحر الأحمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.

وأكدت دولة الإمارات في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.