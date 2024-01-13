الامارات | الإمارات تُعرب عن قلقها من تداعيات الاعتداء على الملاحة في البحر الأحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُعرب عن قلقها من تداعيات الاعتداء على الملاحة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.
وأكدت دولة الإمارات في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App