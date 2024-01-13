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الامارات | الإمارات تُعرب عن قلقها من تداعيات الاعتداء على الملاحة في البحر الأحمر

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وام - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.

وأكدت دولة الإمارات في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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