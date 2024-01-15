الامارات | «التغيّر المناخي» تستطلع الوعي البيئي لـ «الميدان التعليمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أطراف الميدان التعليمي في الإمارة، إلى المشاركة في الاستطلاع السنوي لحالة الوعي والسلوك البيئي لعام 2023، والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تقييم ورصد مستوى الوعي البيئي بين الطلبة والعاملين في الميدان التعليمي وأفراد المجتمع من أولياء الأمور، وانعكاسات ذلك الوعي على سلوكهم، ما يسهم في وضع الخطط والمبادرات الملائمة، لتحسين مستويات الوعي والسلوك البيئي لدى هذه الفئات.

ودعت الهيئة مدارس الإمارة إلى تعميم الاستبيان على المستهدفين لتعبئة الاستبانة، وتشمل فئة الطلبة في التعليم العام والخاص من الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية، والعاملين في القطاع التعليمي، وأولياء الأمور وأفراد المجتمع كافة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

وفي ما يخص الاستبيان الموجه للطلبة والعاملين بالميدان التعليمي وأولياء الأمور، حددت وزارة التغير المناخي والبيئة محاور عدة، أولها قسم الوعي/ المعرفة، من خلال الإجابة عن مدى معرفة الطلبة بأن التغيرات المناخية هي تغيّرات تستمر وتمتد على فترة زمنية محددة في الأغلب تبلغ عقوداً أو أطول من ذلك، ومن الممكن أن تنجم عن عمليات طبيعية داخلية أو عن تأثيرات خارجية، إضافة إلى مدى معرفتهم بظاهرة الاحتباس الحراري.

وتضمن الاستبيان مدى معرفة الطلبة بعدد المحميات الطبيعية في الدولة، ومدى معرفتهم بالأمن البيولوجي المعني بسلامة الإنسان والحيوان والنبات والتنوع البيئي من خطر العوامل البيولوجية، فضلاً عن مدى معرفتهم بمصطلح «التنوع البيولوجي»، ثم تقييمات لخطورة القضايا البيئية من ناحية تأثيرها الحالي في البيئة في الإمارات، بحيث يختار الطالب من بين «لا تشكل قلقاً» إلى «الأكثر خطورة».

وجاء من ضمن القضايا المطروحة في الاستبانة: النفايات وجودة الهواء وتغير المناخ والاحتباس الحراري والمياه الجوفية والمياه والتنوع البيولوجي والأمن البيولوجي.

يأتي هذا فيما نظمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اجتماع مجلس مديري المدارس الخاصة للعام الجاري 2024، بدورته الثانية، في مقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بهدف اختيار اللجنة التنفيذية لمجلس مديري المدارس الخاصة في الشارقة.

وأكدت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة الهاشمي، أهمية المجلس ودوره في بناء جسور التواصل مع المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء التشاوري، يسهم بشكل كبير في تبادل الأفكار والخبرات بين مديري المدارس، وتعزيز التفاهم المشترك، الهادف إلى تطوير قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة، موضحة في الوقت ذاته، أهمية هذا النوع من اللقاءات الدورية التي تكرّس ثقافة التواصل والتعاون الفعّال، وتعكس التزام الهيئة بتحقيق أعلى مستويات التميز التربوي والتطوير المستدام في المجتمع التعليمي.

بدوره، شدد مدير الهيئة، علي الحوسني، على دور الهيئة في تمكين المدارس، لتحقيق التطوير المستدام من خلال التنسيق والتعاون بين مديري المدارس الخاصة، لتحقيق الأهداف التربوية، داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهود، والتركيز على المشاريع النوعية التي تسلّط الضوء على إمكانات إمارة الشارقة في قطاع التعليم، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الميدان التربوي من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشهد الاجتماع تشكيل اللجنة الانتخابية لمجلس مديري المدارس، حيث تم انتخاب مدير المدرسة الأميركية للإبداع العلمي الخاصة، مجد حسين رئيساً للمجلس، ومدير مدرسة فيكتوريا الدولية بخورفكان، جيمس ستانلي ستيرانس نائباً للرئيس، ومدير مدرسة جيمس ويستمينستر الخاصة، فاليري تومبسون أميناً للسر، ومدير مدرسة تريم الأميركية الخاصة، الدكتور رائد صبحي، ومدير مدرسة الإبداع العلمي الدولية الخاصة سمر مراد عضوين تنفيذيين، كما اختتم الاجتماع بتوقيع ميثاق العضوية، بما يعزز روح التعاون والتفاهم بين المدارس الخاصة في الإمارة.