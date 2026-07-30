«الإمارات للدواء» تطبّق نموذج «التخزين لدى الغير»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تطبيق نموذج «التخزين لدى الغير – 3PL» للمرة الأولى، واستقبال طلبات الترخيص المرتبطة به ضمن خدمات ترخيص المستودعات الطبية، بما يتيح للمنشآت الراغبة في الحصول على امتياز التوزيع إمكانية التعاقد مع مستودعات طبية قائمة ومرخّصة من المؤسّسة، بدلاً من إنشاء وتشغيل مستودع تخزين مستقل متوافق مع ممارسات التوزيع الجيد.

وأشارت المؤسّسة إلى أنه يشترط على مقدِّم طلب تخزين لدى الغير، إبرام عقد مع مزوّد خدمات لوجستية واحد على الأقل، ويُقصد بمزوّد الخدمات اللوجستية للطرف الثالث «3PL»، المستودع الطبي القائم والحاصل على ترخيص من «الإمارات للدواء».

وباشرت الفِرق المختصّة في المؤسّسة، تنفيذ الزيارات التفتيشية المرتبطة بالطلبات المقدمة، بالتزامن مع جمع ملاحظات المتعاملين وتوصياتهم، واعتماد حالات تشغيلية مختلفة تتوافق مع النموذج، لتحديث إطار العمل وقوائم التحقق الخاصة بالتخزين لدى الغير، ومواءمة المتطلبات التنظيمية مع احتياجات الأعمال، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات.

وتبرز أهمية نموذج التخزين لدى الغير في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة استخدام المساحات المتاحة.