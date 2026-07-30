«الشارقة الرقمية» تناقش تطبيقات «الذكاء الاصطناعي والإعلام»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

استضافت دائرة الشارقة الرقمية، بالتعاون مع نادي شمس للذكاء الاصطناعي التابع لمدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ورشة عمل متخصّصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي»، ضمن جهود الدائرة المستمرة لتطوير مهارات موظفيها، وتعزيز قدرتهم على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، بما يدعم كفاءة الأداء ويرتقي بجودة المخرجات.

واستهدفت الورشة موظّفي الدائرة العاملين في مجالات الإعلام والتسويق والتصميم، حيث ركّزت على تنمية معارفهم ومهاراتهم في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة المحتوى، وتعزيز الإنتاجية، والارتقاء بجودة المخرجات الإعلامية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسّسي والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة.

وأكدت المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، أن نجاح تبنِّي الذكاء الاصطناعي يعتمد على جاهزية الكفاءات القادرة على توظيفه بفاعلية في بيئة العمل.