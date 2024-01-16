الامارات | 1882 عقد زواج بين مواطنين ومواطنات العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد عقود زواج المواطنين من المواطنات، العام الماضي، والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية في الدولة، من 1776 عقداً في 2022، إلى 1882 عقداً العام الماضي، على مستوى أربع إمارات، هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وكشفت إحصاءات عقود الزواج التي نشرتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد حالات الزواج في أربع إمارات، خلال العام الماضي، بلغ 3860 عقداً، ضمت 1882 عقد زواج بين مواطنين ومواطنات، و1375 عقد زواج بين مقيمين ومقيمات، و603 عقود بين مواطنين وجنسيات أخرى.

وسجلت إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة 3703 عقود زواج خلال عام 2022، من بينها 1776 عقداً بين مواطنين ومواطنات، فيما توزعت بقية العقود بين المقيمين والمقيمات، ومواطنين وجنسيات أخرى.

وذكرت الحكومة الرقمية أن حكومة دولة الإمارات تشجع زواج المواطنين من المواطنات، لبناء أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة، وتحصين البنية الاجتماعية والديموغرافية الإماراتية.

وقالت إنه لهذا الغرض، تمّ إنشاء صندوق الزواج بناءً على القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992، مكمّلاً ومتكاملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي عام 2016، تم حل مؤسسة صندوق الزواج ودمج دور الصندوق مع وزارة تنمية المجتمع (المعروفة مسبقاً بوزارة الشؤون الاجتماعية). وحالياً، تعتبر إدارة منح الزواج، التابعة لوزارة تنمية المجتمع الجهة المعنية بطلبات منح الزواج وإدارتها والموافقة عليها عبر القوانين والإجراءات المتبعة.

وأشارت الحكومة الرقمية إلى أن هناك جهات متخصصة في كل إمارة، تقدم خدمات للمقبلين على الزواج، مثل العثور على الشريك المناسب، وتوفير المراكز المجتمعية ومجالس وصالات الزفاف، وتقديم الإرشاد قبل الزواج وبعده.

وتوفر وزارة العدل خدمة «الزواج الإلكتروني» التي تمكّن الراغبين في الزواج من حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف المعنية إلكترونياً، من خلال قاعدة بيانات حديثة عبر الإنترنت. وتعد الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والدولة.

وأسهمت خدمة «الزواج الإلكتروني»، في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، لتوفير جهود المقبلين على الزواج.

ومن خلال هذه الخدمة يمكن حجز موعد للمأذون المتنقل، وتحديد البيانات وإدخال العنوان ودفع الرسوم، ليقوم النظام بتحديد المأذون الذي سيحضر، وإرسال رسالة قصيرة للعريس، باسم المأذون ورقم هاتفه.

وتتيح الخدمة تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه، إذا ما تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار لساعات طويلة.

كما يوفر النظام العديد من الميزات الأخرى، مثل إثبات الحالة، وإعادة إصدار عقد الزواج (بدل فاقد)، أو إعادة إصدار شهادة الطلاق (للزوجة).

كما يقوم بتخزين صور الوثائق والمستندات إلكترونياً، لسهولة استرجاعها فيما بعد، ويضمن النظام سير العمل بكل يسر، حيث يسهل عملية نقل المعاملة من شخص إلى آخر، فبعد إدخال البيانات من قبل المأذون تصل إلى القاضي الموجود في ذلك الوقت، ليوافق أو يرفض الطلب إلكترونياً.

• 3703 عقود زواج سجلتها محاكم الدولة خلال 2022 في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.