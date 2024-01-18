حمدان بن محمد يعلن نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السرّي

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السرّي في الجهات الحكومية في دبي لعام 2023.

وكتب سموه، على منصة "إكس": مثلما جرت العادة في 18 يناير من كل عام، اعتمدت اليوم نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السرّي في الجهات الحكومية في دبي لعام 2023".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فخور بالنتائج المسجلة: 93% متوسط مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي، 88% متوسط مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي، 94.8% متوسط مؤشر المتسوق السري اليومي".

وأوضح سموه "كما نبارك لفريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وفريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي تصدرهم مؤشري سعادة المتعاملين وسعادة الموظفين، ونؤكد أن سعادة كل متعامل وموظف حكومي ستبقى دوماً ضمن أولويات دبي لترسيخ مكانتها كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل".