الامارات | إنقاذ 23 شخصاً تاهوا في جبال المنطقة الشرقية خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن المركز الوطني للبحث والإنقاذ والقيادة العامة لشرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني بالفجيرة من إنقاذ وإخلاء 23 شخصاً تاهوا في المسارات الجبلية خلال عام 2023، بينهم 14 شخصاً من عائلة واحدة.

فيما لعب أهالي المناطق الجبلية منطقة وادي العبادلة ووادي ظنحة وجبل العجوزة وجبل مبرح دوراً فعالاً كمتطوعين في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تتميز هذه المناطق بتضاريسها الوعرة والجبال الشاهقة ما يجعلها تشهد غالباً حوادث إرهاق شديد وفقدان للمسارات لمرتاديها.

وأكد المركز أهمية مبادرة المتطوعين من الأهالي في البحث عن مفقودين بالمناطق الجبلية، خصوصاً في مناطق يكون فيها الضياع شائعاً، كونهم يعرفون تفاصيل البيئة وتضاريس المناطق بشكل جيد ويملكون القدرة على التنقل بسهولة بين التضاريس الجبلية الصعبة.

ورصدت «الإمارات اليوم» الحوادث الجبلية التي وقعت خلال العام الماضي في المنطقة الشرقية، حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص خلال شهر فبراير من الجنسية الآسيوية كانوا مفقودين في جبال وادي ظنحة التابع لإمارة الفجيرة، كما أنقذ المركز شخصاً أصيب بالرأس إثر سقوطه من الجبل، ونقله إلى مستشفى دبا الفجيرة لتقلي العلاج.

كما تمكن المركز خلال الشهر نفسه بالتعاون مع شرطة الفجيرة والدفاع المدني من إنقاذ شخصين كانا عالقين على قمة الجبل في وادي العبادلة وواجها صعوبة في النزول، ونقلهما إلى مستشفى دبا الفجيرة.

ونفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ في شهر أكتوبر بالتنسيق مع شرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني مهمة إخلاء لشخص عالق في جبال الفجيرة كان يعاني حالة إعياء شديد وتم نقله إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

وفي ديسمبر تمكن فريق الدفاع المدني في الفجيرة بالتنسيق والتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات وشرطة الطويين من مهمة إنقاذ 14 شخصاً من عائلة واحدة علقوا في وادي الظاهر بإمارة الفجيرة، وتبين أنهم فقدوا الطريق ودخلوا في وادي الظاهر وصعب عليهم الخروج منه، وتم إنقاذهم والتأكد من سلامتهم وصحتهم.

ودعا المركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى التزام إجراءات السلامة أثناء زيارة المناطق الجبلية، أبرزها: ارتداء أحذية خاصة للمشي من أجل المحافظة على التوزان والوقاية من الانزلاق، ووضع خطط رحلة محكمة وضرورة العودة قبل غروب الشمس لتجنب الضياع، بالإضافة إلى إرفاق مجموعة إسعافات أولية، وارتداء الملابس الملائمة للطقس مع الحرص على شحن الهاتف المحمول واستخدام شاحن محمول يعتمد على الطاقة الشمسية، وعدم التنقل بشكل فردي، وإخطار الأقارب أو الأصدقاء بخطة الرحلة والمسار الذي سيقصده.

. المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالفجيرة يدعو إلى التزام إجراءات السلامة في المسارات الجبلية.