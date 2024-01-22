الامارات | بلدية أم القيوين تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة بلدية أم القيوين أن قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدأ من مطلع يناير الحالي على أن يتم حظر جميع المنتجات الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة في يناير 2026.

ويأتي الإعلان تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق إمارة أم القيوين ، والذي يهدف لحماية البيئة من مخاطر التلوث نتيجة الاستهلاك الكبير للمنتجات احادية الاستخدام ، ويأتي

كذلك انسجامًا مع القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022م في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.

وأكدت هيفاء علي سيف القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين عزم البلدية تنظيم حملات وورش عمل توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية من افراد المجتمع.