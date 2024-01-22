الامارات | روضة المحرزي وزوجها ينتهيان من مرحلة العلاج في التشيك وألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، روضة المحرزي، والتي أصيبت في حادث إطلاق نار بالتشيك، انتهائها وزوجها من مرحلة العلاج في التشيك وألمانيا.

وقالت روضة المحرزي في خاصية ستوري على واتس اب: "بفضل الله ودعواتكم انتهيت أنا وزوجي من مرحلة العلاج في جمهورية التشيك وألمانيا.. وأشكر الله على نعمة العافية وحب الناس التي التمسناها من كم الرسائل والاتصالات في هذه المحنة".

وأضافت روضة: "أشكر كل من تذكرني بدعوة وبرسالة وباتصال.. اللهم أدم علينا نعمة الصحة والأمن والأمان وحب الناس".

وكانت قد أصيبت روضة المحرزي وزوجها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، إثر حادث إطلاق نار بالعاصمة براغ، حيث نُقلا إلى الرعاية المركزة لمتابعة حالتيهما بشكل دقيق.

وأكدت وزارة الخارجية، حينها حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابَين، بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية".