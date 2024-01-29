الامارات | مكتوم بن محمد: قطاع الصحة يمثّل أولويةً قصوى وتطويره محور عمل رئيسي للإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم النسخة الـ 49 من معرض الصحة العربي 2024 بمشاركة 3400 جهة عارضة وأكثر من 180 دولة مشاركة من جميع أنحاء العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "x"، "تويتر" سابقاً، افتتحت اليوم النسخة الـ 49 من معرض الصحة العربي 2024 بمشاركة 3400 جهة عارضة وأكثر من 180 دولة مشاركة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه قائلاً "أصبح معرض الصحة العربي اليوم منصةً رئيسية للشركات العالمية لاستعراض إنجازاتها وتعزيز تواجدها وانتشارها من دبي إلى العالم.

وتابع سموه قائلاً قطاع الصحة يمثّل أولويةً قصوى وتطويره وفق خطط تنموية طموحة هو محور عمل رئيسي للإمارات.

واختتم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً "نعمل اليوم لاستقطاب أهم الخبرات والمؤسسات الرائدة عالمياً، لتعزيز مكانة دبي كمركز مؤثر في مجال الرعاية الصحية عالمياً ولتحقيق أفضل جودة حياة لمجتمعها".