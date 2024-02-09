«الأرصاد»: عدم استقرار جوي وهطول أمطار الأسبوع الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود حالة عدم استقرار جوي في الدولة بداية من اليوم وخلال الأسبوع، مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد أحياناً، معرياح تصل إلى 65 كم في الساعة.

ووفقاً للمركز، فإن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

وقال: إن المنخفض العلوي سيتعمق تدريجياً، فيما تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، وتتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات، مع برق ورعد أحياناً، واحتمال سقوط البرد على بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب تقرير النشرة الجوية، توقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً وصباح الأحد على الجزر، وبعض المناطق الغربية والساحلية، مع فرصة سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10إلى 20 تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الأحد غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأفاد المركز باستمرار حالة عدم الاستقرار يوم الاثنين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة، وتميل درجات الحرارة للإنخفاض، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى35 تصل إلى 65 كم/س، والبحر مضطرب الموج مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقال المركز: إن طقس الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج نهاراً مع السحب، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.