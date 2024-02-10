محمد بن راشد يهنئ أمير قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة فوز منتخب قطر بكاس آسيا لكرة القدم، اليوم السبت.

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «تنظيم رائع.. مباراة ممتعة.. أداء رياضي استثنائي.. ألف مبروك لأخي تميم.. ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نبارك أيضاً للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب».