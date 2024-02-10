الامارات | بتوجيهات حمدان بن محمد.. "العمل عن بعد" في حكومة دبي يوم الاثنين بسبب الأحوال الجوية

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شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات حمدان بن محمد.. "العمل عن بعد" في حكومة دبي يوم الاثنين بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 فبراير 2024
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بأن يكون العمل يوم الإثنين الموافق 12 فبراير عن بُعد، لموظفي حكومة دبي، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة. ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.
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