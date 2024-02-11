الكويت تقدم خالص التعازي إلى الإمارات في شهداء الواجب

ابوظبي - سيف اليزيد - تقدمت دولة الكويت بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته على حسابها بموقع «إكس»، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة وقوفها ومؤازرتها لأشقائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أمام هذا العمل الغادر، لتشدد على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وتوجهت وزارة الخارجية الكويتية، في بيانها، بالتعازي القلبية، وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وشعبيهما، وإلى ذوي الشهداء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويتقبلهم مع الشهداء، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.