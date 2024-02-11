مصر تقدم التعازي والمواساة إلى الإمارات في شهداء الواجب

ابوظبي - سيف اليزيد - تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين، في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في الصومال، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وأشكال التطرف كافة، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.