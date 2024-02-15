شرطة أبوظبي تعرض أحدث ابتكاراتها في المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت إدارة طيران شرطة أبوطبي، وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، في أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2024، التي أقيمت خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وأكد العميد طيار سعيد سالم المرر مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، اهتمام القيادة الشرطية بالمشاركة في المؤتمرات والمعارض الاستراتيجية والوطنية والتعاون في مجالات الطيران وتبادل الخبرات والاطلاع على الأنظمة المصاحبة لعمليات الملاحة الجوية ومتابعة المستجدات والتطورات في هذا المجال.

وقدمت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية عرضاً لأحدث ابتكاراتها وممارساتها، وأطلعت الزوار على جهود كوادرها الوطنية من الطيارين والمهندسين في القيام بالمهام الشرطية المختلفة وعمليات الصيانة والخدمات اللوجستية، بجانب تبادل الخبرات مع المشاركين حول أحدث الأنظمة المستخدمة في عمليات الملاحة الجوية.

وقال العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، إن الفريق يشارك للمرة الثانية في هذا الحدث من خلال منصة تبرز القدرات والإمكانيات البشرية والمادية، والإنجازات محلياً ودولياً، وبما يعزز تبادل الخبرات العملية مع الفرق الميدانية في مجال الاستجابة أثناء الأزمات والكوارث وتعزيز التنسيق الفعال بين مختلف الفرق.

وذكر أن الفريق يضم نخبة من المختصين في مجال إدارة الأزمات والكوارث ومن مختصي التعامل مع مسرح الحدث واستشاري الطب الشرعي وأخصائي العظام الشرعي وأطباء الأسنان الشرعي وخبراء الحمض النووي والبصمة العشرية، والمختصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية، لافتاً إلى أنه يعد جزءاً من استجابة الحكومة لأي غرض يستدعي تفعيله.

وأوضح أن جهود الفريق ترتكز على الاستجابة والتعامل مع الأزمات والكوارث التي تترتب عليها أعداد كبيرة من الجثث مجهولة الهوية من خلال خطة عمليات واضحة تضمن التناغم في الإجراءات بين كل مكونات مؤسسات إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن الصادرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والخطط ذات العلاقة على المستوى المحلي.