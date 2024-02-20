الامارات | الأنظمة الذكية ترصد المركبات منتهية الترخيص في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نبهت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم إهمال تسجيل وتجديد ترخيص المركبة في الوقت المحدد، مؤكدة أن ذلك يسهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرق بعد التأكد من صلاحية سيرها على الطريق عند فحصها قبل التجديد.

وقال الرائد بدر علي الحوسني من شرطة أبوظبي إن الأنظمة الذكية على الطرق ترصد وتحرر المخالفات للمركبات منتهية الترخيص، مشيراً إلى أن مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص هي الغرامة 500 درهم و4 نقاط، ويتم حجز المركبة سبعة أيام إذا مر على انتهاء ترخيصها ثلاثة أشهر.

وأكد الحوسني ضمن إضاءات مرورية التي تبثها شرطة أبوظبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أهمية فحص المركبة، عند انتهاء ترخيصها، بما يعزز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

وقامت الأنظمة الذكية بعد تفعيلها على الطرق برصد وتحرير المخالفات للمركبات المنتهية الترخيص، وذلك بعد انتهاء مهلة التأمين المحددة لها من مختلف جهات الترخيص في الدولة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن صلاحية رخصة المركبة من أهم عناصر سلامة مستخدمي الطرقات، إذ تعتبر صلاحية ترخيص المركبة الأساس للسماح لها بالسير على مختلف الطرق في الدولة.

وتكثف شرطة أبوظبي إجراءات الضبط المروري لإخضاع المركبات للفحص الفني الذي يبين مدى صلاحيتها للسير على الطريق، بحيث لا تُشكل خطراً؛ لا على صاحب المركبة ولا مستخدمي الطريق الآخرين، مؤكدة عدم تهاونها في تطبيق القانون بحق أصحاب المركبات منتهية التراخيص، لما يشكله ذلك من مخاطر على الأرواح والممتلكات العامة.

في سياق متصل، ذكرت شرطة أبوظبي أنه يمكن للسائقين الحصول على خصم 25% على المخالفة المرورية عند دفعها بعد 60 يوماً حتى سنة من تحرير المخالفة المروية، كما يمكن تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهراً.