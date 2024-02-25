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محمد بن راشد: الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل

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ابوظبي - سيف اليزيد - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأحد، الفائزين بمبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة.
وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "مبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة .. 58 ألف مشارك".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "آلاف القصص ومبادرات الخير والعطاء .. الجميع فائز.. والجميع مساهم في صنع روح من التفاؤل والإيجابية في عالمنا العربي .. الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل". 
وأكد سموه أن "نشر اليأس هو أكبر تحد تواجهه شعوبنا العربية .. ومن كان يؤمن بالأمل، فليقل خيراً للأجيال العربية الجديدة .. أو ليصمت".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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