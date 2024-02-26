"أبوظبي للطفولة المبكرة" تطلق الدورة الثالثة من "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الدورة الثالثة لبرنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»، الذي يتيح للمؤسَّسات العاملة في الدولة ضمن القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لعامين فما فوق، فرصة الحصول على علامة الجودة تقديراً لتبنّيها ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين العاملين فيها، لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام.

وقالت سناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «يمثِّل التعاون بين مختلف القطاعات جوهر برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، الذي نسعى من خلاله إلى تكريس الموارد والجهود لخلْق بيئة عمل متوازنة وداعمة للوالدين تعكس القيم الراسخة لوطننا، وتلبّي الاحتياجات المختلفة للوالدين العاملين، لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة وتعزيز رفاهيتهم، والإسهام في بناء أساس قوي للأجيال المقبلة، من خلال ضمان حصول جميع الأطفال على أفضل فرص الرعاية والنمو، ومواصلة العمل على توفير الخدمات والموارد المناسبة للوالدين والأطفال ومقدّمي الرعاية».

وأكَّدت أنَّ الدورة الثالثة من البرنامج، ستواصل مسيرة النجاح للدورة الثانية التي أثمر عنها تحقيق نتائج إيجابية ملهمة للمؤسَّسات المشارِكة والوالدين العاملين والأطفال والمجتمع، إلى جانب ما شهدته من ارتفاع ملحوظ في الإقبال على المشاركة في البرنامج من الجهات المُستهدفة.

وأضافت: «بختام الدورة الثانية من البرنامج، استُكمِلَ 75 طلب انتساب تابع لجهات ومؤسَّسات مختلفة من 23 صناعة مختلفة، وشكَّلت المؤسَّسات التعليمية أكبر نسبة من الطلبات بقيمة 19%، تلتها مؤسَّسات الخدمات التخصُّصية بنسبة 15%، والمؤسَّسات المالية والمصارف بنسبة 8%. وشهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 127,000 موظف، من بينهم نحو 67,000 من الآباء والأمهات العاملين، ما أثَّر بشكل إيجابي في حياة أكثر من 48,000 طفل، ونحو 1,500 طفل من أصحاب الهمم».

وتتيح الدورة الثالثة من البرنامج لجميع مؤسَّسات الدولة، ضمن القطاعات المستهدفة، المشاركة في البرنامج، شريطة أن تكون قد عملت داخل الدولة لمدة عامين فما فوق. مع التركيز على مؤسَّسات قطاع التعليم الخاص، عبر مواصلة استحداث معايير جديدة ومبتكرة تنسجم مع البيئة التعليمية الفعّالة التي تسعى القيادة إلى ترسيخها على مستوى الدولة، ما يعزِّز جودة المسيرة التعليمية لجميع الأطفال وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويوفِّر برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين مجموعة من 19 معياراً يمكن للمؤسَّسات اعتمادها من أجل منحها أحد مستويات العلامة، نظير تبنّيها سياسات عمل وممارسات داعمة للوالدين ضمن ثقافتها المؤسَّسية.

ويمكن لجميع المؤسَّسات التي تتبنّى سياسات داعمة للوالدين، التقدُّم بطلب المشاركة في البرنامج بدورته الجديدة، التي تبدأ من 27 فبراير حتى 2 سبتمبر 2024، استناداً إلى معايير المستوى الأول من (علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين)، أو المستوى الثاني (علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين+) المخصَّصة للمؤسَّسات التي تواكب أو تتخطّى الممارسات الرائدة عالمياً وفق معايير المستوى الثاني. وتستمر صلاحية علامة الجودة لمدة عامين على أن يُعاد التقييم بعد عام واحد. ويكون التسجيل في البرنامج من دون مقابل ولا يترتَّب على الشركات الراغبة في الانضمام إليه أيُّ رسوم مباشرة.

وسيتم تقييم جميع طلبات الالتحاق بالبرنامج بشكل مستقل من قِبَل لجنة تحكيم مستقلة لضمان الموضوعية والشفافية في مراجعة وتقييم الطلبات. حيث يعكس الحصول على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تقديراً كبيراً للمؤسَّسات في تبنّي وتنفيذ سياسات العمل والممارسات الداعمة للوالدين، وتساعد المؤسَّسات على الاستفادة من فرص التعلُّم والتطوير، والاطِّلاع على تقارير التقييم، والتوعية الموجَّهة على مختلف المنصات الإعلامية، دون فرض أيِّ رسوم على المؤسَّسات الراغبة بالتقدُّم للبرنامج؛ لأنه برنامج تطوُّعي يعزِّز روح المسؤولية المجتمعية لدى المؤسَّسات كافة.

وتشتمل السياسات الداعمة للوالدين، على تقديم الدعم لأولياء الأمور العاملين، وفهم احتياجات الأسرة، وتدابير الترحيب بالوالدين الجدد، وزيادة إجازات الأمومة أو الأُبوَّة وساعات الرضاعة الطبيعية، إلى جانب البرامج المبتكرة الأخرى التي تشجِّعها الهيئة.

نجح البرنامج، في دورته الثانية، في تحفيز العديد من المؤسَّسات على إعادة التفكير في الضغوطات التي تواجه الوالدين العاملين، ووضع تصوُّر جديد لثقافة بيئة العمل.

وستصدر هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال الأسابيع المقبلة أحدث تقاريرها بخصوص الشركات والمؤسَّسات التي حصلت على أحد مستويات علامة الجودة الخاصة بالبرنامج، عبر تطبيقها سياسات عمل داعمة للوالدين وغيرها من الممارسات الجديرة بالتقدير.

وفي إطار التزامها بتعزيز الوعي حول البرنامج وأهدافه ودوره في تحقيق النماء الأسري والمجتمعي والاقتصادي، تعتزم الهيئة تنظيم عدد من الورش التوعوية والتثقيفية عن البرنامج أيام 5 و26 مارس، و23 إبريل، و21 مايو، و18 يونيو 2024.

ويمكن لأيِّ مؤسَّسة في دولة الإمارات، من القطاع الخاص أو شبه الحكومي أو القطاع الثالث، التقدُّم بطلب للحصول على العلامة.

لمزيدٍ من المعلومات عن البرنامج أو للتقديم على البرنامج، دعت الهيئة إلى التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، أو زيارة صفحة البرنامج على الموقع الرسمي للهيئة من خلال: eca.gov.ae/parent-friendly-home لتعبئة نموذج الطلب إلكترونياً.