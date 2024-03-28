الشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان خالد بن سعود بن خالد القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد بن حميد القاسمي الذي وافته المنية أمس.

كما أدى الصلاة، في جامع الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة، الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين والشخصيات والمواطنين وأبناء الجاليات العربية المقيمة.

وقد وُري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة القواسم بمنطقة العريبي في رأس الخيمة.