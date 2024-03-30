"أبوظبي للإسكان" توقف مؤقتا بعض خدماتها على منصة "تم"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية تحديث شاملة لمنصة خدمات المتعاملين بهدف تقديم منصة جديدة بالكامل تضمن الارتقاء بتجربة المتعاملين وتضم جميع خدمات الإسكان الحكومي في مكان واحد، موضحة أنه لهذا الغرض سيتم إيقاف مجموعة من خدمات الهيئة عبر منصة "تم" لفترة مؤقتة اعتبارا من اليوم وحتى 16 أبريل المقبل.

ونوهت الهيئة، في بيان، إلى أن الخدمات التي سيتم إيقافها تتضمن خدمات الإعفاءات، وخدمات التعديل ما بعد صدور الموافقة، بما في ذلك خدمة الإلغاء وجميع الخدمات الفرعية الأخرى، والأدوات الإضافية المتاحة ضمن منصة "تم"، بما في ذلك، إلغاء الطلب، وإضافة الشركاء، وإقرار الزوجات على الاستبدال، والاستعلام عن حالة الخدمة السكنية، واستكمال إجراء المتعامل، وغيرها.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم موافاة متعامليها بالمستجدات المتعلقة بانتهاء أعمال التطوير وتوفر الخدمات مجدداً عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.