الامارات | شرطة دبي تكرّم الفائزين في المسابقات الرمضانية الدينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، حفل تكريم الإدارات العامة ومراكز الشرطة والأفراد وطلبة مدارس حماية، الفائزين في المسابقات الرمضانية الدينية في دورتها الـ41، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وقال المري، إنه منذ انطلاق أولى دورات المسابقات في عام 1983، شهدت تزايداً في عدد المشاركين فيها من مختلف الفئات في كل سنة، حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي المسابقات الرمضانية اهتماماً خاصاً، لما لها من آثار إيجابية تنعكس على حياة الموظف، وتزوده بأسمى معاني القيم الإسلامية السمحة والتحلي بفضائل الأخلاق والتسامح، وقيم الصدق والأمانة الوظيفية التي تحث على التفاني وروح الفريق، والحيادية، والعمل على تحقيق العدالة، والشفافية.

وكرّم المري في نادي ضباط شرطة دبي الفائزين في المسابقات التي تبلغ قيمة جوائزها 334 ألف درهم، وتتضمن ثلاث فئات: القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والجائزة الثقافية، وذلك بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وطلبة مدارس حماية.