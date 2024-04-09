الامارات | 494 متورطاً في احتيالات إلكترونية على عملاء البنوك ضبطتهم شرطة دبي خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عبر جهودها المكثفة في مكافحة جرائم الاحتيال، من إلقاء القبض، خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضايا احتيال هاتفي، استهدفت عملاء البنوك، بذريعة «تحديث بياناتهم البنكية».

وأكدت شرطة دبي أن المحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع، مستغلين طرقاً عدة للإيقاع بهم، والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، ومسجات SMS، أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل تلك الروابط، مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وهواتف نقالة، وأجهزة حاسب آلي (لابتوب)، وشرائح الاتصال التي كانوا يستخدمونها للإيقاع بالضحايا.

وشددت شرطة دبي على أن ارتكاب جرائم الاحتيال مجرّم قانوناً، ويعرّض المحتالين لعقوبات رادعة، وفق قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لسنة 1987، ومرسوم بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وفي هذا السياق، دعا مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، العميد حارب الشامسي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي متصل يدعي أنه من جهة بنكية، مشيراً إلى أن المحتالين يقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية، بغرض الاستيلاء على أموالهم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.

وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأنه يتوجب على عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك، وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، وفي حال وقوعهم ضحايا في مثل هذه القضايا الإبلاغ عنها فوراً للجهات الأمنية من خلال تطبيق عين الشرطة، ومنصة الجرائم الإلكترونية eCrime، ومركز الشرطة الذكي (SPS)، أو عبر مركز الاتصال 901.

بدوره، أوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، أن مركز مكافحة الاحتيال تلقى خلال العام الماضي العديد من بلاغات الاحتيال حول عمليات نصب واحتيال هاتفي استهدفت حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن الضباط والمختصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم تعاملوا بمهنية عالية مع هذه البلاغات، ما أسفر عن إلقاء القبض على المحتالين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح العقيد د. خالد عارف الشيخ أن القيادة العامة لشرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع جميع البلاغات الاحتيالية، حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي اهتمامها الكبير بالكوادر الوطنية، وتمكينها لأداء مهامها على أكمل وجه، علماً بأنه يوجد فريق متخصص في الجرائم الاقتصادية، يقدم الدعم على مدار الساعة لجميع أفراد المجتمع، متمنياً للجميع الأمن والأمان.

العميد حارب الشامسي:

• ندعو أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية.

العقيد د. خالد الشيخ:

• شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع جميع البلاغات الاحتيالية.