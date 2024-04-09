الامارات | أحمد بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام ، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير ... نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ... كل عام ودولتنا بخير ... كل عام وشعوبنا العربية والإسلامية بخير، وعساكم من عواده.